Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в интервью BKP Politics , что Запад накачивал оружием Украину, которая постоянно раздражала Россию риторикой и внешнеполитическими действиями, сообщает РИА «Новости» .

«Украина только и делала, что пихала медведя, под которым я имею в виду Россию <…> и правда в том, что Украина не может победить в этой ситуации», — отметила Грин.

Она уверена, что ответственность за происходящие события несет не только администрация президента США Джо Байдена, но и предыдущее руководство при Бараке Обаме.



Грин подчеркнула, что считает спецоперацию России «очень успешной, несмотря на то, что говорят по телевизору».

При этом она отметила, что не симпатизирует президенту России Владимиру Путину.

Ранее требования посла Украины к канцлеру Олафу Шольцу вызвали скандал в Германии.