24 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Американская конгрессвумен заявила, что Украина «дотыкалась в медведя»

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в интервью BKP Politics, что Запад накачивал оружием Украину, которая постоянно раздражала Россию риторикой и внешнеполитическими действиями, сообщает РИА «Новости».

Медведи. Зима
Медведи. Зима
СС0

«Украина только и делала, что пихала медведя, под которым я имею в виду Россию <…> и правда в том, что Украина не может победить в этой ситуации», — отметила Грин.

Она уверена, что ответственность за происходящие события несет не только администрация президента США Джо Байдена, но и предыдущее руководство при Бараке Обаме.


Грин подчеркнула, что считает спецоперацию России «очень успешной, несмотря на то, что говорят по телевизору».

При этом она отметила, что не симпатизирует президенту России Владимиру Путину.

Ранее требования посла Украины к канцлеру Олафу Шольцу вызвали скандал в Германии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость