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19 февраля -6°C

Спецпроект: Путин ответит на 20 «неудобных» вопросов, в том числе — про двойника

20 февраля на сайте информагентства ТАСС будет возможность посмотреть большое интервью с Владимиром Путиным, приуроченное к 20-летию руководства президента.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

Спецпроект называется «20 вопросов Владимиру Путину». Глава государства ответит вопросы про его решения, про двойника, про сроки за репосты и про то, останется ли он с нами навсегда, пишет gorodkirov.ru.

26 марта исполнится 20 лет с тех пор, как Владимир Путин впервые был избран президентом РФ.

Кандидат

15 февраля 2000 года Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента РФ. Из 15 членов ЦИК, включая Вешнякова, 13 проголосовали «за», двое отсутствовали по уважительной причине.

Путин получил удостоверение и официальное право на ведение предвыборной агитации. Он заявил, что опубликует свою программу только после 25 февраля, в соответствии с Законом о выборах, но намекнул, что главное содержание программы — восстановление в России моральных ценностей.

Одновременно ЦИК опубликовал данные о доходах Владимира Путина и его семьи. Согласно документу, и.о. президента в 1998—1999 гг. заработал 265 699 рублей. Источники доходов — Управление делами президента, ФСБ и пенсия ФСБ.

Рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Ельцина.
Рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Ельцина.
архив Управления пресс-службы и информации президента РФ, russiainphoto.

Путин пользуется государственной квартирой в Москве площадью 157,3 кв. метра, у него также есть дача в Ленинградской области (152,9 кв. метра) и два гаража в Санкт-Петербурге. В Сбербанке и.о. президента хранит 15 992 рубля, в «Промстройбанке» — 316 632 рубля и 54 375 рублей в Балтийском банке в Санкт-Петербурге.

Также Путин обладает 23 акциями «Промстройбанка», где, кстати, работает жена предыдущего премьера Сергея Степашина.

Супруга Путина Людмила заработала за последние два года 43 167 рублей в представительстве ЗАО «Телекоминвест». Она пользуется неприватизированным участком в Псковской области площадью 6 соток, а также хранит 10 323 рубля все в том же «Промстройбанке» Санкт-Петербурга.

Дочери Мария и Екатерина собственности и доходов, согласно декларации, не имеют. (Информация — из архива новостей «Полит.ру».)

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Влиятельные персоны

Ранее бывший глава администрации президента (АП) РФ Валентин Юмашев рассказал, как известные в России персоны повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина о передаче власти Владимиру Путину.

«Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин, — подчеркнул он.

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