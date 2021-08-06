Спецслужбы США восстановили данные о вирусах, которые из сети удалили китайцы

Американские спецслужбы получили сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в лаборатории в китайском Ухане.

Чиновники Китая удалили эти данные еще в сентябре 2019 года, но американцам удалось их восстановить, сообщает СNN.

Как спецслужбы США это сделали — не уточняется. Возможно, данные могли храниться на облачных серверах, которые могли взломать.

Так, удалось получить генетические данные образцов вирусов, взятых из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Уже проводится анализ полученной информации.

Известно, что записи сделаны на китайском языке со специальной лексикой.

Они, возможно, помогут ответить на вопрос, произошла ли утечка коронавируса из лаборатории, пишет «Росбалт».

Ранее Пекин отказался передать указанные и другие необработанные сведения о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США.

Ранее сообщалось, что из американских баз исчезла информация о геноме оригинального варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане в конце 2019 года.

Ранее китайские ученые заявили, что невозможно определить, как коронавирус попал в Ухань. По их словам, некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в дикой природе Китая коронавирус.

Также нет доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, добавили представители ученого сообщества Поднебесной.