Спикер АКЗС рассказал, что он думает о выходном 31 декабря

Председатель АКЗС Александр Романенко считает, что к вопросу отдыха и работы 31 декабря нужно «отнестись философски», пишет «Бийский рабочий». Спикер АКЗС посоветовал «максимально с утра поработать, оставив на вторую половину дня все личные мероприятия».

Александр Романенко отметил, что и как руководитель, и просто как человек он бы не возражал против выходного 31 декабря:

«Все-таки Новый год — это наш любимый, народный праздник, и все хотят к нему как следует подготовиться… Да и рабочий процесс существенно страдает от того, что люди находятся в предвкушении вечерних событий», — сказал политик.

Он также отметил, что многие учреждения 31 декабря должны работать: «Если это касается заводов с непрерывным циклом, чрезвычайных служб, мы от рабочего дня в последний день года никуда не уйдем. Да и многие другие учреждения имеют круглосуточный характер работы — не закроешь же больницу или дом-интернат на праздники».

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года). Однако некоторые регионы страны объявляют 31 декабря выходным днем.