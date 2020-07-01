Спикер АКЗС вышел из самоизоляции, чтобы проголосовать

Председатель АКЗС Александр Романенко вместе с женой пришел на избирательный участок Барнаульскую детскую школу искусств, чтобы исполнить свой гражданский долг.

После всех процедур он заявил, что за 27 лет со дня принятия Конституции в 1993 году таких конструктивных, принципиальных, емких изменений в нее не вносилось, а «нашей стране нужна и политическая, и экономическая, и социальная стабильность»

В частности, он посчитал, что для Алтайского края важно внимание федеральной власти к обеспечению продовольственной безопасности.

«Впервые в качестве предмета совместного ведения государства и субъекта Российской Федерации названо сельское хозяйство — это говорит о том, что Алтайскому краю с принятием поправок будет предаваться еще большее вынимание. И экономическое состояние региона, благосостояние наших жителей благодаря этому будет расти», — цитирует Романенко пресс-служба АКЗС.

Ранее altapress.ru сообщал, что временно спикер краевого парламенте работает на удаленке. Это связано с тем, что он вошел в круг контактных людей губернатора Алтайского края, который сам ушел на самоизоляцию после обнаружения COVID-19 в правительстве региона.

Позже стало известно, что тесты на коронавирус, которые сдавал Александр Романенко, показали отрицательный результат.

Губернатор Томенко вместе с женой проголосовал на дому по поправкам в Конституцию еще 27 июня.