20 сентября
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Политика

Сразу пять кандидатов-победителей отказались от своих мандатов в гордуме Барнаула

Пять человек, которые ранее победили на выборах, отказались от своих мандатов в барнаульскую гордуму. Об этом сообщил «Банкфакс».

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

От мандатов отказались:

  • мэр Барнаула Вячеслав Франк, «Единая Россия». Отказался от мандата из-за занимаемой должности.
  • Владимир Отмашкин, гендиректор группы компаний «Союз», «Единая Россия». Причины неизвестны.
  • Евгения Боровикова, депутат АКЗС, «Справедливая Россия — За правду». Отказалась из-за занимаемой должности.
  • Сергей Булаев, депутат АКЗС, ЛДПР. Отказался от мандата из-за занимаемой должности.
  • Алексей Баканов, руководитель «Редакция газеты «Вечерний Барнаул», «Справедливая Россия — За правду». Причины неизвестны.

Ранее мы рассказывали, кто стал самым молодым депутатом Барнаульской гордумы, а кто ранее был судим.

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