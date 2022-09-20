Сразу пять кандидатов-победителей отказались от своих мандатов в гордуме Барнаула

От мандатов отказались:
- мэр Барнаула Вячеслав Франк, «Единая Россия». Отказался от мандата из-за занимаемой должности.
- Владимир Отмашкин, гендиректор группы компаний «Союз», «Единая Россия». Причины неизвестны.
- Евгения Боровикова, депутат АКЗС, «Справедливая Россия — За правду». Отказалась из-за занимаемой должности.
- Сергей Булаев, депутат АКЗС, ЛДПР. Отказался от мандата из-за занимаемой должности.
- Алексей Баканов, руководитель «Редакция газеты «Вечерний Барнаул», «Справедливая Россия — За правду». Причины неизвестны.
Ранее мы рассказывали, кто стал самым молодым депутатом Барнаульской гордумы, а кто ранее был судим.