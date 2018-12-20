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США расширили список санкций против России. В него попали сотрудники ГРУ и несколько СМИ

США расширили санкционные списки в отношении России, пишет РИА Новости. В них попали 4 средства массовой информации и 18 физических лиц, 15 из них названы сотрудниками ГРУ.

США.
США.
СС0

Под санкции попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кроме того, в список внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

Кроме того, США ввели санкции в отношении агентства новостей ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и usareally.com.

При этом через 30 дней американский Минфин намерен отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго». В то же время бизнесмен Олег Дерипаска из санкционного списка исключен не будет.

Напомним, страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ.

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