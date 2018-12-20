США расширили список санкций против России. В него попали сотрудники ГРУ и несколько СМИ

Под санкции попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кроме того, в список внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.
Кроме того, США ввели санкции в отношении агентства новостей ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и usareally.com.
При этом через 30 дней американский Минфин намерен отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго». В то же время бизнесмен Олег Дерипаска из санкционного списка исключен не будет.
Напомним, страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ.