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Политика

Стала известна дата обращения Путина к Федеральному Собранию

В Кремле официально объявили дату послания президента Федеральному Собранию.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Ежегодное мероприятие состоится 15 января 2020 года.

«Предметная работа над содержанием только начинается», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, почему выбрана именно такая дата, и не рано ли, сразу после новогодних праздников, Песков спросил: «Почему рано? Девятого числа все выходят на работу», пишет «РГ».

«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с Посланием», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Кремле объяснили, почему у предыдущего послания Путина был такой низкий рейтинг. Послание Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля посмотрели по телевизору меньше 6% москвичей, по данным Mediascope.

Это антирекорд за последние 5 лет. В Кремле считают, что люди просто смотрели обращение в интернете.

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