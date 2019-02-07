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Политика

Стало известно, где будет работать Владимир Притупов в российском правительстве

Министр финансов Алтайского края Владимир Притупов, который 11 февраля официально покинет свой пост, переходит работать в секретариат Антона Силуанова, первого вице-премьера и министра финансов РФ, сообщили источники altapress.ru.

Владимир Притупов.
Владимир Притупов.
Олег Богданов

Секретариат является структурным подразделением аппарата правительства РФ.

Как сообщили два источника altapress.ru, предложение перейти на это место Притупову поступило от самого Силуанова, с которым у главы алтайского минфина за годы работы сложились хорошие профессиональные отношения.

Более того, писал ИА «Банкфакс», именно благодаря этому в Алтайский край удавалось привлекать дополнительных ассигнования из федерального бюджета во время губернаторства Александра Карлина.

Впрочем, по данным информационного агентства, дополнительной мотивацией сменить место работы могло стать различие во взглядах на бюджетную политику у Притупова и действующего губернатора Виктора Томенко.

Первый, как и экс-губернатор Карлин, придерживался взглядов разумной экономии — госдолг Алтайского края известен как один из самых низких в стране, всего около 2 млрд рублей. В то время, как, например, в Красноярском крае, откуда приехал Томенко, он составляет более 100 млрд.

Томенко не раз говорил: он намерен при необходимости использовать такие финансовые инструменты, как выпуск облигаций, кредитование. В недавнем интервью altapress.ru Притупов объяснял, что в бюджете на 2019 год предусмотрена возможность заимствований, но только на крупные проекты, например, на инфраструктурные, которые дадут импульс развитию экономики. «Такие механизмы не могут быть применены для решения текущих задач, например, для выплаты зарплаты», — говорил он.

А 17 января губернатор встретился с главой банка «Открытие» Михаилом Задорновым, который сообщил, что «банк готов при необходимости оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа Алтайского края в 2019 году».

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