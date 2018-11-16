Стало известно, какие из Курильских островов хотят забрать себе японцы

15 ноября после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ возникли разговоры о передаче части Курильских островов. Как заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, в случае передачи ей Хабомаи и Шикотана, на эти острова будет распространяться суверенитет Токио, пишет РИА Новости.

Путин и Абэ обсудили мирный договор между нашими странами. Они решили ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.

Японская сторона рассчитывает получить часть территорий от России. При этом там обещают, что на полученных островах не будет военных баз США.

Российский президент 15 ноября после общения с японским премьером заявил, что в совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях, не зафиксировано несколько пунктов.

В частности, там не указано основание для передачи островов, а также, под чьим суверенитетом острова останутся. По словам российского лидера, в связи с этим переговоры на основе Совместной декларации «требуют серьезной проработки».

Что за острова Хабомаи и Шикотан , которые хотят забрать японцы

Хабомаи (Плоские острова) — японское название группы островов на северо-западе Тихого океана, вместе с островом Шикотан в советской и российской картографии включаемой в состав Малой Курильской гряды. К группе Хабомаи относят острова Полонского, Осколки, Зелёный, Дёмина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд мелких. Отделены Советским проливом от острова Хоккайдо. Площадь около 100 квадратных км.