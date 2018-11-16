После встречи с Путиным японский премьер пообещал не размещать на Курилах военную базу США

В случае передачи южных Курил Японии, там не будут размещать военную базу США. Об этом 15 ноября рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который ранее пообщался по теме Курильских островов и мирного договора с президентом России Владимиром Путиным, пише т Lenta.ru

Путин и Абэ встретились в Сингапуре, ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.

Что говорят японцы

Если такая передача будет осуществлена, возникает опасность появления на Курилах военных США, так как по японо-американскому договору безопасности Штаты могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Но, под данным японского издания Asahi Shimbun, высокопоставленные чиновники из правительства Абэ уверяют, что военные база американцев не могут быть размещены без согласия Японии.

Ёсихидэ Суга,

генеральный секретарь кабинета министров Японии:

В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи (так в Японии называют ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды — прим. ТАСС), естественно, мы будем подтверждать наш суверенитет над ними.

Владимир Путин и Синдзо Абэ. kremlin.ru Синдзо Абэ. kremlin.ru Владимир Путин. kremlin.ru

Как комментирует Путин

Российский президент 15 ноября после общения с японским премьером заявил, что в совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях, не зафиксировано несколько пунктов.

В частности, там не указано основание для передачи островов, а также, под чьим суверенитетом острова останутся. По словам российского лидера, в связи с этим переговоры на основе Совместной декларации «требуют серьезной проработки», передает ТАСС.

Что за Совместная декларация

19 октября 1956 года в Москве подписали Совместную декларацию о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений.

В 9-й статье документа советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, с условием, что фактический их переход под контроль Японии будет произведен после заключения мирного договора. Декларацию ратифицировали 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова передадут Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.