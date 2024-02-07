7 февраля
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Политика

Стало известно, когда интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным опубликуют в сети

Вероятно, пользователи увидят интервью 8 февраля, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

6 февраля Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя. На видео он заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. Однако о точной дате не сообщил.

Владимир Путин эту новость никак это не прокомментировал.

Ранее Илон Маск призвал арестовать всех, кто поддерживает репрессии в отношении Такера Карлсона.

Консервативный блогер Ян Чонг заявил, что Такер может пострадать: некоторые американские политики и СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции.

В комментарии к публикации Чонга Маск написал: "Арестуйте тех, кто призывает к его аресту".

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