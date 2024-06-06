Стало известно, когда сибирский полпред представит Турчака в качестве врио главы Республики Алтай

Анатолий Серышев представит врио Главы Республики Алтай Андрея Турчака депутатам Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай. А также общественности.
4 июня президент России Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации возглавить Республику Алтай. На 569-м заседании Совета Федерации досрочно прекращены полномочия сенатора РФ Андрея Турчака, представлявшего в верхней палате парламента законодательный орган государственной власти Псковской области.
Ранее сообщалось, что Олег Хорохордин ушел с должности главы Республики Алтай.
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