Стало известно, кого «Единая Россия» выдвинула на выборы в Алтайском крае

В краевом отделении партии «Единая Россия» приняли решение о выдвижении кандидатов на дополнительные выборы депутатов АКЗС и выборы в муниципалитетах Алтайского края.

Как сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко, несмотря на сокращенные сроки и сложные эпидемиологические условия, участники праймериз выполнили все требования: представили в оргкомитет документы, прошли обязательную в этом году процедуру видеообращений и интервью, и были поддержаны большинством голосов выборщиков на своих округах.

Решено, что 13 сентября 2020 года партию «Единая Россия» на дополнительных выборах в АКЗС представят председатель сельскохозяйственного кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев, генеральный директор Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий Артем Шамков и генеральный директор ООО «Специалист» Григорий Бахтин.

Также в партии согласовали кандидатов на выборы в муниципальных образованиях Алтайского края: выборы глав сельсоветов, депутатов городских собраний, районных советов и сельсоветов.

Напомним, ранее алтайский парламент изгнал двух осужденных депутатов. После освободилось еще одно место в плотных рядах народных избранников. Пустующие места необходимо заполнить.