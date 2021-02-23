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Политика

Стало известно, о чем Путин и Лукашенко говорили в Сочи

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вели переговоры в Сочи более шести часов, пишет РИА Новости.

Путин и Лукашенко в Сочи, 14 сентября 2020.
Путин и Лукашенко в Сочи, 14 сентября 2020.
kremlin.ru

Путин отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. По его мнению, Россия остается самым крупным торговым партнером для Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Он также подчеркнул своевременность и важность финансовой помощи, оказанной Москвой Минску.

Помимо этого президенты обсудили вакцины от коронавируса. Путин заявил о необходимости объединять усилия по их производству. По данным Лукашенко, производство «Спутника V» по российской технологии в Белоруссии начнется уже в марте.

Как уже сообщалось, после переговоров лидеры двух государств покатались на лыжах в Красной поляне и отправились на обед.

Это вторая личная встреча Путина и Лукашенко с момента президентских выборов в Белоруссии.

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