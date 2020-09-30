Стало известно о депутатском прошлом уборщицы, победившей на выборах

Представитель управления по вопросам внутренней политики Костромской области рассказала о прошлом российской уборщицы Марины Удгодской, победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения, пишет РИА Новости .

Представителю управления не очень понятен резонанс в СМИ вокруг избрания Удгодской.

«СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе. Она знает проблемы сельского поселения, а люди знают ее», — пояснила она.

Уборщицей она подрабатывает на четверть ставки. Найти другую работу в маленькой деревне, где проживает 350 человек, больше трети из которых — пенсионеры, очень сложно. У Марины муж, двое детей и большое хозяйство.

Запруда

Угодская вступит в должность 1 октября, пишет Lenta.ru. После этого она пройдет курсы обучения муниципальному управлению.

Первоочередной план — построить запруду у села, чтобы дети смогли купаться.

Технический кандидат

Марина Удгодская, проработавшая почти пять лет уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, приняла участие в выборах главы поселения по просьбе прежнего главы Николая Локтева. В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила — Удгодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.

Собирала клюкву

Марина Удгодская после выигрыша скрывалась от прессы по друзьям и знакомым. Местные жители не могли найти ее несколько дней. По разным версиям, девушка пошла составлять план предстоящей работы или собирать клюкву на болоте.

Премия мира

Между тем за это время ее кандидатуру уже выдвинули на Нобелевскую премию.

Журналисты «МК», уверенные, что женщина выиграла выборы по недоразумению, решили провести эксперимент и выдвинуть ее на Нобелевскую премию мира.