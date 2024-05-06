Стало известно о модной, дерзкой и интересной новинке инаугурации Путина

Новшество касается автоновостей. Вполне вероятно, что Путин приедет в сопровождении кортежа на церемонию на обновленном Aurus Senat.
Основные изменения затронули внешний облик автомобиля — он стал более современным, модным и дерзким. Однако и внутри новинка способна удивить, указывает "Фонтанка".
Кадры обновленного лимузина опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Создатели покажут рестайлинговый Aurus. Это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри. Автомобиль с совершенно новым обликом.
Путин ранее заявлял, что считает свой Senat из проекта «Кортеж» очень удобной и хорошо собранной машиной.
Также президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль представительского класса марки Aurus.
Президентский "броневик"
Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве. Выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин.
Лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента РФ Владимира Путина. Название для модели выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.
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