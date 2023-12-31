31 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Стало известно о заседании ООН по поводу обстрела Белгорода

В постпредстве РФ сообщили, когда состоится заседание СБ ООН, пишет ТАСС.

Последствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде
Shot

31 декабря в 00:00 по московскому времени состоится заседание Совета Безопасности ООН по поводу обстрела в Белгороде.

Ранее Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрела в Белгороде на 30 декабря в 23:00 по московскому времени.

Также РФ потребовала присутствия представителя Чехии при всемирной организации.

Заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский требует от чешского представителя объяснений за поставки боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость