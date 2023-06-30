Стало известно, почему Макрон решил покинуть саммит ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и отменил свою пресс-конференцию. Позже он объяснил поступок, пишет РБК.

Президент уехал на экстренную встречу правительства из-за беспорядков в стране. Эта встреча началась в 13:00 по парижскому времени.

По словам пресс-службы главы Франции, его полностью информировали о событиях. Премьер-министр Франции не исключила вариант введения чрезвычайного положения в стране.

Напомним, что во Франции начались массовые протесты после убийства 17-летнего подростка полицейским. Демонстранты забрасывают правоохранителей камнями, бутылками и запускают фейерверки.

Ранее президент Франции отправился на концерт Элтона Джона в разгар беспорядков.