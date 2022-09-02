Страны G7 объявили о введении «потолка цен» для российской нефти

Ограничения вначале начнут действовать для сырой нефти, а вскоре затронут и российские нефтепродукты, сообщает «Интерфакс».

Министры финансов неформального клуба экономически развитых стран пришли к соглашению, что потолок цен на российскую сырую нефть начнет действовать с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля.

В этом же заявлении говорится о том, что страны-инициаторы ограничений планируют создать «широкую коалицию» с другими странами, которые поддержат эти меры.

При этом, страны G7 не будут принимать экономические меры против третьих стран, не соблюдающих этот «потолок цен».

В целом, в заявлении говорится о поэтапном отказе стран «Большой семерки» от российской нефти.

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