Студент пришел на встречу с Путиным в майке «Навальный», чтобы создать мем

Егор Рябов — выпускник московской школы 1329, сейчас студент математического факультета Высшей школы экономики. Он рассказал, что идея надеть футболку Навального на встречу с Путиным появилась у него еще до поездки в «Сириус», так как победителей олимпиад заранее предупредили о встрече с президентом. Молодой человек прошел проверку ФСО, надев поверх футболки серую кофту с молнией, которую смог расстегнуть перед снимком.
Егор заявил, что не является активным сторонником Навального, снимок — «наполовину прикол и гражданская позиция».
Егор Рябов,
студент:
Неправда будет утверждать, что я активный сторонник Навального. Я скорее за движение, которое сейчас есть и организовывается в основном им.
По словам Егора Рябова, перед встречей ему пришлось понервничать: «Множество факторов. Гигантское давление авторитета. Страх за то, что другие люди могут начать бояться тоже». Но в итоге он доволен, что получился «мем» и говорит, что ему пишут многие знакомые, «что-то типа „горжусь“».
Футболки с надписью «Навальный 20!8» носили сторонники оппозиционера Алексея Навального во время его попытки зарегистрироваться кандидатом в президенты РФ. Встреча Путина со студентами проходила в учебном центрн «Сириус» в Сочи.