Студент пришел на встречу с Путиным в майке «Навальный», чтобы создать мем

1 сентября один из победителей школьных олимпиад надел на встречу с Путиным футболку с логотипом «Навальный 20!8». Его видно на коллективном фото с президентом, которое опубликовал сайт Кремля. Молодого человека зовут Егор Рябов. Он сообщил телеканалу «Дождь», что сделал это специально.