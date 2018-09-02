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Студент пришел на встречу с Путиным в майке «Навальный», чтобы создать мем

1 сентября один из победителей школьных олимпиад надел на встречу с Путиным футболку с логотипом «Навальный 20!8». Его видно на коллективном фото с президентом, которое опубликовал сайт Кремля. Молодого человека зовут Егор Рябов. Он сообщил телеканалу «Дождь», что сделал это специально.

Студент в футболке Навального на одном фото с президентом Владимиром Путиным.
Студент в футболке Навального на одном фото с президентом Владимиром Путиным.
Kremlin.ru

Егор Рябов — выпускник московской школы 1329, сейчас студент математического факультета Высшей школы экономики. Он рассказал, что идея надеть футболку Навального на встречу с Путиным появилась у него еще до поездки в «Сириус», так как победителей олимпиад заранее предупредили о встрече с президентом. Молодой человек прошел проверку ФСО, надев поверх футболки серую кофту с молнией, которую смог расстегнуть перед снимком.

Студент в футболке Навального на одном фото с президентом Владимиром Путиным.
Студент в футболке Навального на одном фото с президентом Владимиром Путиным.
Kremlin.ru, znak.com

Егор заявил, что не является активным сторонником Навального, снимок — «наполовину прикол и гражданская позиция».

Егор Рябов,
студент:

Неправда будет утверждать, что я активный сторонник Навального. Я скорее за движение, которое сейчас есть и организовывается в основном им.

По словам Егора Рябова, перед встречей ему пришлось понервничать: «Множество факторов. Гигантское давление авторитета. Страх за то, что другие люди могут начать бояться тоже». Но в итоге он доволен, что получился «мем» и говорит, что ему пишут многие знакомые, «что-то типа „горжусь“».

Футболки с надписью «Навальный 20!8» носили сторонники оппозиционера Алексея Навального во время его попытки зарегистрироваться кандидатом в президенты РФ. Встреча Путина со студентами проходила в учебном центрн «Сириус» в Сочи.

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