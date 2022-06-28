28 июня
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Политика

Суд обязал администрацию Новоалтайска осветить улицы города 28 июня 2022

Администрации г. Новоалтайска придется организовать электрическое уличное освещение на улицах Пушкинская, Корчагина, Ленинская и в мкр-не Дорожник до ул. Военстроя. До конца этого года чиновники обязаны разработать проектно-сметную документацию. А до конца марта 2023 года уже должны быть установлены фонари.

Суд
Суд
СС0

Напомним, с «темной» историей Новоалтайска справедливороссы разбираются с осени прошлого года. К депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву от его помощника на территории города Евгения Куксина, поступила коллективная жалоба горожан на отсутствие света на улицах, где живут и многодетные семьи, и пенсионеры, и инвалиды. Ходить впотьмах не только страшно, но и опасно. Депутатский запрос в краевую прокуратуру закончился судебным разбирательством. Новоалтайский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию города устранить имеющиеся нарушения закона.

Отметим, что в конце апреля лидеру алтайских социалистов поступила еще одна коллективная жалоба на отсутствие света на улицах из Белоярска (мкр-н Новоалтайска. И вновь больше 30 подписей жителей, которые устали впотьмах добираться домой. Наружного освещения, по словам заявителей, нет на многих улицах — 2-я Вокзальная, 2-я луговая, Интернациональная, 2-я Лесная. Как нет и реакции властей на эту проблему, мешающую комфортной жизни горожан. Александр Терентьев намерен добиться установки фонарей и на этих улицах, даже если придется снова идти по пути судебных тяжб.

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