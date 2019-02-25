На Алтае главу районных депутатов по суду обязали вернуть 1 млн рублей незаконной выплаты

Председателя Завьяловского районного собрания депутатов Валерия Кирюшкина суд обязал вернуть в бюджет более 864 тысяч рублей — такова сумма незаконно выплаченной ему за последние три года компенсации на депутатскую деятельность. Об этом говорится в мотивировочной части решения районного суда от 17 февраля.

Сколько получал председатель райсобрания?

В суд обратился прокурор района. Он просил признать незаконными, во-первых, само решение депутатов о том, что председатель должен получать ежемесячную компенсацию, а во-вторых, все договора между спикером и администрацией о выплате этих денег.

Валерий Кирюшкин занимает пост председателя районного собрания с 2012 года — уже второй созыв. Он исполняет свои полномочия на неосвобожденной основе, как и другие депутаты, то есть зарплату получать не должен. У председателя есть официальное место работы — руководитель в районном ДОСААФе.

Депутаты, согласно районному уставу, могут получать только компенсации на свою депутатскую деятельность — на транспортные расходы, канцелярию, организацию встреч с избирателями и т. д.

Суд. Идет заседание. altapress.ru

Однако выяснилось, что еще в конце 2012 года народные избранники приняли решение о том, что глава райсобрания, работающий на непостоянной основе, должен получать компенсацию, равную зарплате начальника отдела администрации района.

Начиная с 2014 года Кирюшкин по гражданско-правовым договорам с администрацией получал ежемесячную выплату: по 2017 год — по 26,9 тысяч рублей ежемесячно, а с 2018 — по 31,5 тысяч.

За все время Валерию Кирюшкину из бюджета района выплатили 1,426 млн рублей, посчитали в прокуратуре. Эту сумму прокуратура и потребовала вернуть в бюджет.

Что решил суд?

Суд признал: решения райсобрания устанавливают не компенсацию расходов на депутатскую деятельность, а ежемесячную выплату председателю, которая не зависит от понесенных расходов и не подтверждена отчетными документами. А это «по своей сути является вознаграждением», говорится в решении суда, а оно не предусмотрено законодательством.

В суде. altapress.ru

Вместе с тем, суд признал, что срок исковой давности по первым договорам уже истек. Поэтому удовлетворил иск прокурора только частично: признал решения райсобрания незаконными, договора между Кирюшкиным и администрацией — недействительными (начиная с 2015 года). Кроме того, суд решил взыскать 864,5 тысяч рублей незаконных выплат и 11,8 тысяч госпошлины с председателя райсобрания.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Валерий Кирюшкин может подать апелляцию в течение месяца.

Какие претензии у прокуратуры к компенсациям депутатов?

Прокуроры в Алтайском крае системно взялись за анализ выплат депутатских компенсаций. В надзорном ведомстве настаивают: положения о выплате компенсаций депутатам во многих муниципалитетах противоречат законодательству, поскольку не предусматривают финансовой отчетности. Протесты прокуратуры получили также краевое заксобрание, думы Бийска, Барнаула, горсовет Рубцовска, соответствующий вопрос рассмотрят каменские депутаты на сессии 26 февраля.

Краевые депутаты удовлетворили протест прокуратуры и теперь будут думать, как менять нормы, чтобы сохранить выплаты. Каждый депутат, работающий в краевом парламенте без зарплаты, ежемесячно получает 30 тысяч рублей на текущие депутатские расходы.

В Барнауле 22 февраля гордума приняла решение отказаться от выплаты (6 тысяч рублей ежемесячно каждому депутату, работающему на непостоянной основе). В Бийске также отказались от компенсаций (по 1 тысяче рублей).

В Рубцовске решение о выплате компенсаций (по 6 тысяч) в принципе приняли только в декабре, оно не успело еще заработать — депутаты в связи с протестами прокуратуры решили дождаться, что придумают депутаты АКЗС, и изменить свой документ по аналогии.

Пока не ясно, значит ли логика решения суда, принятого в Завьяловском районе, что любые фиксированные компенсации депутатам, выплаченные без финансовой отчетности из бюджета, должны быть возвращены.