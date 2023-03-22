Суд постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США

Суд в Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Артема Усса в США, где ему предъявлено обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщает ТАСС. По делу проходит еще несколько человек.

Последние месяцы 40-летний предприниматель находился под домашним арестом. Уссу надели электронный браслет. Защита намерена обжаловать решение суда, указывает bfm.ru.

Между тем Артему Уссу грозит по совокупности 75 лет тюрьмы в США. Ранее задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса Артем попросил выслать его в РФ. В России в отношении него открыто дело об отмывании доходов в особо крупном размере, сообщало РБК.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

25 октября во время заседания в Апелляционном суде в Милане Усс не признал свою вину. По его словам, последний раз он был в США в 14 лет.

Обмен

Защита сына губернатора Красноярского края считает, что Вашингтон впоследствии может использовать россиянина, чтобы обменять арестованных в РФ граждан США.

Реакция

Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил о «политическом окрасе» обвинений против его сына. МИД РФ назвал дело в отношении Усса-младшего продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян».

Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса. Дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина России, пообещал представитель Кремля.

Об обвиняемом

Артем Усс — единственный сын красноярского губернатора Александра Усса. Он регулярно получал госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Является одним из учредителей предприятия «Сибуголь».