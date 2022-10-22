В Кремле прокомментировали задержание в Италии сына красноярского губернатора

В Кремле пообещали всю возможную помощь для сына губернатора Красноярская края Александра Усса — Артема Усса.

Мужчину задержали в Италии в связи с претензиями США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина России, пообещал представитель Кремля.

«Разумеется, мы категорически против и мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан», — добавил Песков.

Что произошло

Министерство юстиции США обвиняет Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег.

Также еще четверо россиян обвиняются в уклонении от санкций, которые наложили на них в этом году.

По версии американского ведомства, они использовали подставные компании и криптовалюту, чтобы наладить продажу нефти в Венесуэлы.

Также подозреваемые закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии и перенаправляли их в Россию.

Среди покупателей были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.

Ранее сообщалось, что в Норвегии задержали Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД. У мужчины российское и британское гражданства. Задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.