Суд продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Алтайского края

Домашнее заключение продлили еще на три месяца, до 23 сентября включительно, отмечает издание.

Адвокат Долговой Илья Рожков отказался давать какие-либо комментарии.

Напомним, Долгову обвинили в совершении двух преступлений по признакам «превышения должностных полномочий». Ее задержали 18 сентября 2020 года.

По ее указанию, как говорят в прокуратуре, организация «Аптеки Алтая» приобрела лекарства с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей. Препараты покупались у компании, руководил которой знакомый обвиняемый. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей.

Также следствие пришло к выводу, что Долгова помогла внести своего другого знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет краевого бюджета.