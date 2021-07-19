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Политика

Суд продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Алтайского края

Суд продлил домашний арест бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, сообщила «Алтайская правда».

Ирина Долгова в наручниках.
Ирина Долгова в наручниках.
Скриншот видео СК

Домашнее заключение продлили еще на три месяца, до 23 сентября включительно, отмечает издание.

Адвокат Долговой Илья Рожков отказался давать какие-либо комментарии.

Напомним, Долгову обвинили в совершении двух преступлений по признакам «превышения должностных полномочий». Ее задержали 18 сентября 2020 года.

По ее указанию, как говорят в прокуратуре, организация «Аптеки Алтая» приобрела лекарства с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей. Препараты покупались у компании, руководил которой знакомый обвиняемый. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей.

Также следствие пришло к выводу, что Долгова помогла внести своего другого знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет краевого бюджета.

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