Святые люди. Altapress.ru разобрал новый состав Общественной палаты края по косточкам

Прошло первое заседание Общественной палаты Алтайского края, которая обновилась примерно на 45%. Каким подобрался новый состав и чем он займется — в материале altapress.ru.

Кто стал председателем

Председателем нового состава стал Юрий Шамков, бизнесмен, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ и бывший член Совета Федерации. Его выбрали открытым голосованием. Других кандидатур не было.

Юрий Шамков вновь отметил, что роль палаты — общественный контроль законодательных актов, объединение общества и власти. Он добавил, что новый состав займется рядом открытых в прошлом направлений. Например, развитием зеленых зон, дворов, спортивной инфраструктуры и т. д.

Продолжат в крае создавать муниципальные общественные палаты. Они уже есть в Завьялово, Заринске, Рубцовске и других городах и населенных пунктах.

Остается у Совета общественной палаты право законодательной инициативы, которой его наделили в 2020 году.

Новый-старый председатель пообещал продолжать сложившиеся традиции: поднимать острые вопросы на встречах Общественной палаты с губернатором и советом АКЗС, наблюдать за выборами, создавать доступную среду и не только.

Почему никто не останется без дела

У Юрия Шамкова по-прежнему два заместителя.

На месте остался Василий Куц, доктор экономических наук, профессор АлтГТУ, председатель правления регионального отделения организации «Российские студенческие отряды». Он также руководитель комиссии по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.

Василий Куц. Алексей Янкин

Еще один заместитель — Ирина Козлова, кандидат медицинских наук, учредитель и председатель попечительского совета краевого фонда развития предпринимательства, вице-президент Демидовского фонда.

Ирина Козлова. Алексей Янкин

Общественная палата края пополнилась 18-ю новыми членами.

«Случайных людей нет — все они состоявшиеся, с определенными жизненными позициями, профессионалы, - сказал Юрий Шамков. - Не исключаю, что в будущем они пойдут в законодательную и исполнительную власть».

Из 45 членов 22 стали руководителями комиссий и заместителями. Все остальные входят в состав той или иной комиссии. Так сделали, чтобы как можно больше людей вовлеклись в «системную работу».

Какие новые комиссии появились

При прошлом составе работали восемь комиссий Общественной палаты. Сейчас их одиннадцать. Где-то структуры переименовали и переосмыслили, где-то разделили на части, выделив отдельные роли. Образовались и совершенно новые.

Для «аграрного края» посчитали нужным выделить комиссию по развитию территорий, АПК и охране окружающей среды. Ее возглавил Сергей Бенслер, генеральный директор компании «Колос».

Сергей Бенслер, директор сельхозпредприятия "Колос". Дмитрий Лямзин

Появилась комиссия по вопросам демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей и доступной среде. Ее председателем стал человек, который ко всему этому имеет непосредственное отношение.

Это Ирина Яковенко, многодетная мать и предпринимательница, которая из-за травмы позвоночника после ДТП передвигается на инвалидной коляске. Она же - представитель Алтайского края в новом составе Общественной палаты РФ.

Новую комиссию по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения возглавил Юрий Овиденко, политтехнолог, директор благотворительного фонда профессора Назаренко по борьбе с инсультом.

Главой комиссии по вопросам безопасности, поддержке ветеранов и взаимодействию с ОНК стал Владимир Тарасов, полковник в отставке, почетный сотрудник контрразведки.

Кто возглавил остальные комиссии

Председателем комиссии по развитию некоммерческого сектора и взаимодействию со СМИ остался Денис Матис, президент «Молодежного фонда Алтая».

Денис Матис. Дмитрий Лямзин.

Юрий Шамков предложил новую миссию для этой структуры.

«Надо начать выражать интересы СМИ, а не только выстраивать с ними отношения. Нигде не слышал, чтобы говорили об их проблемах — а их не меньше чем в других областях», - сказал он.

За делами молодежи, развитием добровольчества, патриотического воспитания, физической культуры и спорта все еще будет следить бизнесмен Андрей Степурко.

Бизнесмен Андрей Степурко в проекте "Школа успеха" ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

Комиссию по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия возглавила Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций.

Вопросами социальной политики и партнерства занялся Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Общественного контроля — Алексей Чесноков, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

Иван Панов. Анна Зайкова

И, наконец, вопросы экономики и предпринимательства поручили Игорю Волдачинскому, бывшему промышленнику, экс-директору Барнаульского вагоноремонтного завода. В прошлом составе он был руководителем аппарата Общественной палаты.

Чему посвятят следующие встречи

Следующее заседание Общественной палаты пройдет в октябре. В нем поучаствует председатель избирательной комиссии края Ирина Акимова. Встречу посвятят опыту общественных наблюдений за выборами. В декабре палата обсудит роль СМИ в формировании гражданского общества.

А в конце первого заседания всех благословил на труд член комиссии по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Процитировав «марксистов-ленинистов», он добавил, что самый богоугодный на земле чин — «земледелец».

Первое заседание восьмого состава Общественной палаты Алтайского края. Алексей Янкин

«Ни от кого ничего не получает, всех содержит, защищает и питает, - сказал Сергий. - Земледельцы — люди святые. Общественная палата — наши земледельцы».

Срок полномочий восьмого состава палаты продлится до 2026 года.