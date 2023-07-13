Святые люди. Altapress.ru разобрал новый состав Общественной палаты края по косточкам

Кто стал председателем
Председателем нового состава стал Юрий Шамков, бизнесмен, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ и бывший член Совета Федерации. Его выбрали открытым голосованием. Других кандидатур не было.
Юрий Шамков вновь отметил, что роль палаты — общественный контроль законодательных актов, объединение общества и власти. Он добавил, что новый состав займется рядом открытых в прошлом направлений. Например, развитием зеленых зон, дворов, спортивной инфраструктуры и т. д.
Продолжат в крае создавать муниципальные общественные палаты. Они уже есть в Завьялово, Заринске, Рубцовске и других городах и населенных пунктах.
Остается у Совета общественной палаты право законодательной инициативы, которой его наделили в 2020 году.
Новый-старый председатель пообещал продолжать сложившиеся традиции: поднимать острые вопросы на встречах Общественной палаты с губернатором и советом АКЗС, наблюдать за выборами, создавать доступную среду и не только.
Почему никто не останется без дела
У Юрия Шамкова по-прежнему два заместителя.
На месте остался Василий Куц, доктор экономических наук, профессор АлтГТУ, председатель правления регионального отделения организации «Российские студенческие отряды». Он также руководитель комиссии по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.
Еще один заместитель — Ирина Козлова, кандидат медицинских наук, учредитель и председатель попечительского совета краевого фонда развития предпринимательства, вице-президент Демидовского фонда.
Общественная палата края пополнилась 18-ю новыми членами.
«Случайных людей нет — все они состоявшиеся, с определенными жизненными позициями, профессионалы, - сказал Юрий Шамков. - Не исключаю, что в будущем они пойдут в законодательную и исполнительную власть».
Из 45 членов 22 стали руководителями комиссий и заместителями. Все остальные входят в состав той или иной комиссии. Так сделали, чтобы как можно больше людей вовлеклись в «системную работу».
Какие новые комиссии появились
При прошлом составе работали восемь комиссий Общественной палаты. Сейчас их одиннадцать. Где-то структуры переименовали и переосмыслили, где-то разделили на части, выделив отдельные роли. Образовались и совершенно новые.
Для «аграрного края» посчитали нужным выделить комиссию по развитию территорий, АПК и охране окружающей среды. Ее возглавил Сергей Бенслер, генеральный директор компании «Колос».
Появилась комиссия по вопросам демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей и доступной среде. Ее председателем стал человек, который ко всему этому имеет непосредственное отношение.
Это Ирина Яковенко, многодетная мать и предпринимательница, которая из-за травмы позвоночника после ДТП передвигается на инвалидной коляске. Она же - представитель Алтайского края в новом составе Общественной палаты РФ.
Новую комиссию по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения возглавил Юрий Овиденко, политтехнолог, директор благотворительного фонда профессора Назаренко по борьбе с инсультом.
Главой комиссии по вопросам безопасности, поддержке ветеранов и взаимодействию с ОНК стал Владимир Тарасов, полковник в отставке, почетный сотрудник контрразведки.
Кто возглавил остальные комиссии
Председателем комиссии по развитию некоммерческого сектора и взаимодействию со СМИ остался Денис Матис, президент «Молодежного фонда Алтая».
Юрий Шамков предложил новую миссию для этой структуры.
«Надо начать выражать интересы СМИ, а не только выстраивать с ними отношения. Нигде не слышал, чтобы говорили об их проблемах — а их не меньше чем в других областях», - сказал он.
За делами молодежи, развитием добровольчества, патриотического воспитания, физической культуры и спорта все еще будет следить бизнесмен Андрей Степурко.
Комиссию по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия возглавила Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций.
Вопросами социальной политики и партнерства занялся Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Общественного контроля — Алексей Чесноков, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС.
И, наконец, вопросы экономики и предпринимательства поручили Игорю Волдачинскому, бывшему промышленнику, экс-директору Барнаульского вагоноремонтного завода. В прошлом составе он был руководителем аппарата Общественной палаты.
Чему посвятят следующие встречи
Следующее заседание Общественной палаты пройдет в октябре. В нем поучаствует председатель избирательной комиссии края Ирина Акимова. Встречу посвятят опыту общественных наблюдений за выборами. В декабре палата обсудит роль СМИ в формировании гражданского общества.
А в конце первого заседания всех благословил на труд член комиссии по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Процитировав «марксистов-ленинистов», он добавил, что самый богоугодный на земле чин — «земледелец».
«Ни от кого ничего не получает, всех содержит, защищает и питает, - сказал Сергий. - Земледельцы — люди святые. Общественная палата — наши земледельцы».
Срок полномочий восьмого состава палаты продлится до 2026 года.