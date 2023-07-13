13 июля
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Политика

Святые люди. Altapress.ru разобрал новый состав Общественной палаты края по косточкам

Прошло первое заседание Общественной палаты Алтайского края, которая обновилась примерно на 45%. Каким подобрался новый состав и чем он займется — в материале altapress.ru.

Первое заседание восьмого состава Общественной палаты Алтайского края.
Первое заседание восьмого состава Общественной палаты Алтайского края.
Алексей Янкин

Кто стал председателем

Председателем нового состава стал Юрий Шамков, бизнесмен, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ и бывший член Совета Федерации. Его выбрали открытым голосованием. Других кандидатур не было.

Юрий Шамков вновь отметил, что роль палаты — общественный контроль законодательных актов, объединение общества и власти. Он добавил, что новый состав займется рядом открытых в прошлом направлений. Например, развитием зеленых зон, дворов, спортивной инфраструктуры и т. д.

Продолжат в крае создавать муниципальные общественные палаты. Они уже есть в Завьялово, Заринске, Рубцовске и других городах и населенных пунктах.

Остается у Совета общественной палаты право законодательной инициативы, которой его наделили в 2020 году.

Новый-старый председатель пообещал продолжать сложившиеся традиции: поднимать острые вопросы на встречах Общественной палаты с губернатором и советом АКЗС, наблюдать за выборами, создавать доступную среду и не только.

Почему никто не останется без дела

У Юрия Шамкова по-прежнему два заместителя.

На месте остался Василий Куц, доктор экономических наук, профессор АлтГТУ, председатель правления регионального отделения организации «Российские студенческие отряды». Он также руководитель комиссии по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.

Василий Куц.
Василий Куц.
Алексей Янкин

Еще один заместитель — Ирина Козлова, кандидат медицинских наук, учредитель и председатель попечительского совета краевого фонда развития предпринимательства, вице-президент Демидовского фонда.

Ирина Козлова.
Ирина Козлова.
Алексей Янкин

Общественная палата края пополнилась 18-ю новыми членами.

«Случайных людей нет — все они состоявшиеся, с определенными жизненными позициями, профессионалы, - сказал Юрий Шамков. - Не исключаю, что в будущем они пойдут в законодательную и исполнительную власть».

Из 45 членов 22 стали руководителями комиссий и заместителями. Все остальные входят в состав той или иной комиссии. Так сделали, чтобы как можно больше людей вовлеклись в «системную работу».

Какие новые комиссии появились

При прошлом составе работали восемь комиссий Общественной палаты. Сейчас их одиннадцать. Где-то структуры переименовали и переосмыслили, где-то разделили на части, выделив отдельные роли. Образовались и совершенно новые.

Для «аграрного края» посчитали нужным выделить комиссию по развитию территорий, АПК и охране окружающей среды. Ее возглавил Сергей Бенслер, генеральный директор компании «Колос».

Сергей Бенслер, директор сельхозпредприятия &quot;Колос&quot;.
Сергей Бенслер, директор сельхозпредприятия "Колос".
Дмитрий Лямзин

Появилась комиссия по вопросам демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей и доступной среде. Ее председателем стал человек, который ко всему этому имеет непосредственное отношение.

Это Ирина Яковенко, многодетная мать и предпринимательница, которая из-за травмы позвоночника после ДТП передвигается на инвалидной коляске. Она же - представитель Алтайского края в новом составе Общественной палаты РФ.

Новую комиссию по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения возглавил Юрий Овиденко, политтехнолог, директор благотворительного фонда профессора Назаренко по борьбе с инсультом.

Главой комиссии по вопросам безопасности, поддержке ветеранов и взаимодействию с ОНК стал Владимир Тарасов, полковник в отставке, почетный сотрудник контрразведки.

Кто возглавил остальные комиссии

Председателем комиссии по развитию некоммерческого сектора и взаимодействию со СМИ остался Денис Матис, президент «Молодежного фонда Алтая».

Денис Матис.
Денис Матис.
Дмитрий Лямзин.

Юрий Шамков предложил новую миссию для этой структуры.

«Надо начать выражать интересы СМИ, а не только выстраивать с ними отношения. Нигде не слышал, чтобы говорили об их проблемах — а их не меньше чем в других областях», - сказал он.

За делами молодежи, развитием добровольчества, патриотического воспитания, физической культуры и спорта все еще будет следить бизнесмен Андрей Степурко.

Бизнесмен Андрей Степурко в проекте &quot;Школа успеха&quot; ИД &quot;Алтапресс&quot;
Бизнесмен Андрей Степурко в проекте "Школа успеха" ИД "Алтапресс"
Анна Зайкова

Комиссию по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия возглавила Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций.

Вопросами социальной политики и партнерства занялся Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Общественного контроля — Алексей Чесноков, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

Иван Панов.
Иван Панов.
Анна Зайкова

И, наконец, вопросы экономики и предпринимательства поручили Игорю Волдачинскому, бывшему промышленнику, экс-директору Барнаульского вагоноремонтного завода. В прошлом составе он был руководителем аппарата Общественной палаты.

Чему посвятят следующие встречи

Следующее заседание Общественной палаты пройдет в октябре. В нем поучаствует председатель избирательной комиссии края Ирина Акимова. Встречу посвятят опыту общественных наблюдений за выборами. В декабре палата обсудит роль СМИ в формировании гражданского общества.

А в конце первого заседания всех благословил на труд член комиссии по образованию, науке, культуре и сохранению духовного наследия, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Процитировав «марксистов-ленинистов», он добавил, что самый богоугодный на земле чин — «земледелец».

Первое заседание восьмого состава Общественной палаты Алтайского края.
Первое заседание восьмого состава Общественной палаты Алтайского края.
Алексей Янкин

«Ни от кого ничего не получает, всех содержит, защищает и питает, - сказал Сергий. - Земледельцы — люди святые. Общественная палата — наши земледельцы».

Срок полномочий восьмого состава палаты продлится до 2026 года.

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