Талибы запретили женщинам выходить из дома

Это сделано ради безопасности самих женщин, его заявил BBC официальный представитель террористов Забихулла Муджахид.
«Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не сможем гарантировать полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома», — честно признался Забихулла Муджахид.
Ранее на пресс-конференции тот же Забихулла Муджахид говорил, что при власти террористов в Афганистане права женщин в безопасности. Женщинам обещали возможность учиться и работать «в рамках шариата».
Накануне в аэропорту «Чкаловский» приземлились военные транспортники Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана людьми. Оба самолета приземлились в Подмосковье. На борту ИЛ-76 прибыли около 100 человек. На нем летели россияне афганского происхождения.
О том, что планируется эвакуация людей, стало известно 25 августа. К выполнению задачи были привлечены четыре военно-транспортных самолета. На их борту — бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.
«Талибан» 15 августа объявил о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и сбежал из страны в ОАЭ.
Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.