Талибы запретили женщинам выходить из дома

Это сделано ради безопасности самих женщин, его заявил BBC официальный представитель террористов Забихулла Муджахид.

«Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не сможем гарантировать полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома», — честно признался Забихулла Муджахид.