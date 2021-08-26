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Политика

Талибы запретили женщинам выходить из дома

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» запретила женщинам выходить из дома на работу.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

Это сделано ради безопасности самих женщин, его заявил BBC официальный представитель террористов Забихулла Муджахид.

«Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не сможем гарантировать полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома», — честно признался Забихулла Муджахид.

Ранее на пресс-конференции тот же Забихулла Муджахид говорил, что при власти террористов в Афганистане права женщин в безопасности. Женщинам обещали возможность учиться и работать «в рамках шариата».

Накануне в аэропорту «Чкаловский» приземлились военные транспортники Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана людьми. Оба самолета приземлились в Подмосковье. На борту ИЛ-76 прибыли около 100 человек. На нем летели россияне афганского происхождения.

О том, что планируется эвакуация людей, стало известно 25 августа. К выполнению задачи были привлечены четыре военно-транспортных самолета. На их борту — бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

«Талибан» 15 августа объявил о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и сбежал из страны в ОАЭ.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

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