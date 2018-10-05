Телеканал «Звезда» показал комнату, в которой жил Путин во время учебы в академии разведки

Во время учебы в Академии внешней разведки президент России Владимир Путин под фамилией Платов жил в стандартной двухместной комнате, которая ничем не отличается от других. Сегодня в ней продолжают жить слушатели академии. Комнату показал телеканал «Звезда» 4 октября в сюжете об академии.