Телеканал «Звезда» показал комнату, в которой жил Путин во время учебы в академии разведки

Академии в этом году исполняется 80 лет, и телеканалу впервые разрешили провести здесь съемку. Журналистов только попросили не показывать номер комнаты, где жил Путин, чтобы не вызывать у студентов нездоровой конкуренции за право пожить в ней.
Сейчас в этой комнате живут три человека. По словам ведущего, обстановка в ней сейчас более комфортная, чем та, в которой жил Путин.
Президент окончил этот вуз в 1985 году, тогда он назывался Краснознаменный институт КГБ.
Академия работает по схеме пансиона: учащиеся живут здесь на протяжении недели, а на выходные их отпускают домой.
Среди выпускников академии — глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, экс-руководитель администрации президента, а сейчас спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и другие.