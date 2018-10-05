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Телеканал «Звезда» показал комнату, в которой жил Путин во время учебы в академии разведки

Во время учебы в Академии внешней разведки президент России Владимир Путин под фамилией Платов жил в стандартной двухместной комнате, которая ничем не отличается от других. Сегодня в ней продолжают жить слушатели академии. Комнату показал телеканал «Звезда» 4 октября в сюжете об академии.

Комната Путина в Академии внешней разведки
Комната Путина в Академии внешней разведки
Скрин с YiuTube

Академии в этом году исполняется 80 лет, и телеканалу впервые разрешили провести здесь съемку. Журналистов только попросили не показывать номер комнаты, где жил Путин, чтобы не вызывать у студентов нездоровой конкуренции за право пожить в ней.

Сейчас в этой комнате живут три человека. По словам ведущего, обстановка в ней сейчас более комфортная, чем та, в которой жил Путин.

Президент окончил этот вуз в 1985 году, тогда он назывался Краснознаменный институт КГБ.

Академия работает по схеме пансиона: учащиеся живут здесь на протяжении недели, а на выходные их отпускают домой.

Среди выпускников академии — глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, экс-руководитель администрации президента, а сейчас спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и другие.

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