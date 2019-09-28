Телеведущий Малахов ответил на ноту протеста демократической Киргизии

Телеведущий госканала Андрей Малахов сожалеет, что его слова в отношении водителя-мигранта Исламбека Акбарова во время телеэфира о гибели россиянина Александра Маругова были неверно истолкованы гражданами Киргизии.

«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, но за пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу „Андрей Малахов. Прямой эфир“. Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — написал телеведущий в авторской колонке на сайте Starhit.

Малахов добавил, что в его программе «дружно трудятся представители более десяти национальностей».

«Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам», — отметил он.

Телеведущий добавил, что его задачей как журналиста было «защитить убитую горем мать и вместе с ней понять, почему погиб ее сын»: «Впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а его представителя».

Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Исламбек Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП, в котором погиб сын бизнесмена Владимира Маругова.

Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями журналиста и вызвало в МИД советника-посланника посольства РФ в Бишкеке.

Доверие телезрителей

Ранее сообщалось. что опрошенные россияне больше всего «из телевизора» доверяют Соловьеву и Малахову.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).