Телеведущий-правдоруб с госканала взъелся на Путина из-за критики про Украину

Телеведущий Владимир Соловьев заявил о том, что в эфире своего шоу на канале «Россия 1» говорит об Украине только правду — таким образом он косвенно отреагировал на критику президента РФ Владимира Путина за очернение Украины на российском телевидении.

«Наша политика очень простая: мы говорим правду. Если она обижает кого-то из наших украинских телезрителей, то это тоже неплохо — заставляет их одуматься и посмотреть на себя другими глазами. <…> Плюс Украина — это же альтернативная реальность. Она за нас отрабатывает те пути, которыми мы, к счастью, не пошли», — рассказал журналист в интервью «Комсомольской правде».

И подчеркнул, что обязательно продолжит обсуждать украинскую политику в эфире своего шоу.

Соловьев уточнил, что внутренняя политика РФ в его программе также обсуждается, пишет ura.ru.

«У нас каждая третья часть программы — внутренняя. И мы же не случайно ее ставим в конец. Когда был период, связанный с изменениями в пенсионном законодательстве, мы постоянно говорили об этом. И цифры не были высокими», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Валдаского форума публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов.

Ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны, напоминает RT. С ней согласился ее супруг и соведущий Евгений Попов, заявивший, что без обсуждения политической жизни Украины на российском ТВ не обойтись.

До президентской критики Соловьев рассказал, почему в его программах обсуждают Украину, а не российские проблемы — он, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ.

Про Крым

Ранее телеведущий Владимир Соловьев разъяснил, почему незадолго до присоединения Крыма публично выступал против вхождения полуострова в состав России.

«Там вопрос <несколько лет назад> стоял по-другому. Нужно ли России воевать за Крым? Я тогда сказал. Возможна ли война России за Крым? Я сказал: нет, не дай Бог. Зачем? Потому что мы же в 1991 году приняли это глупейшее решение Ельцина, сотоварищи, и так бы Крым и оставался украинским, как вы знаете. Это был 2013 год. Но дальше произошел нацистский переворот в Киеве. И Крым сам решил свою судьбу. Мы и не воевали за Крым», — рассказал телеведущий.

Опрос

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).