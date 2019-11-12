Телеведущий Соловьев признался в любви к Украине

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в ходе интервью журналисту Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», что обожает Украину.

И тут же добавил, что ненавидит отдельных ее жителей, которых называет бандеровцами.

«Мне говорят: „Почему ты так говоришь об Украине?“ Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти», — отметил он.

Соловьев подчеркнул, что не отделяет украинцев от русских: «Мы все единый, гигантский советский народ».

При этом он признался, что испытывает ненависть по отношению к отдельным гражданам Украины. Речь идет о поклонниках одиозного украинского националиста Степана Бандеры.

«Я всех бандеровцев ненавижу и я нацистов ненавижу», — сказал он. Соловьев также пояснил, что причина его категоричного неприятия «бандеровцев» — в истории семьи, пишет ura.ru.

Ольга Скабеева. скрин с трансляции «Россия 1»

Ранее сообщалось, что, по мнению представителей партии КПРФ, российские телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Владимир Соловьев предвзято и необъективно рассказывают об Украине, а также нередко демонстрируют в своих шоу ненависть к этой стране.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов.

После этого Соловьев заявил о том, что в эфире своего шоу на канале «Россия 1» говорит об Украине только правду — таким образом он косвенно отреагировал на критику президента РФ Владимира Путина за очернение Украины на российском телевидении.