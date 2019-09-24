Телеведущий Соловьев впал в истерику после слов приглашенного на шоу гостя

Причиной истерики телеведущего Владимира Соловьева в эфире его авторского шоу на канале «Россия» стало заявление приглашенного гостя Григория Амнуэля.

Соловьев эмоционально отреагировал на его слова о холокосте.

«Амнуэль, рассуждая о Холокосте, недвусмысленно намекнул, что в трагедии якобы виноваты солдаты советской армии», — выяснил «Царьград».

Соловьев и до этого говорил со студией на повышенных тонах, но после реплики Амнуэля сорвался на крик.

«Кто спас евреев? Какой народ спас евреев? Вот еврейский народ знает, что спас их советский народ. И польский народ должен присмотреться», — содрогалась студия от вопросов Соловьева.

Соловьев заявил, что называть народ СССР виновником холокоста — это «высший уровень подлости».

Возмущенный ведущий вспомнил, как в апреле выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу. «Даже поляк, которого я выгнал, до такой подлости не додумался», — завершил тронную речь Соловьев.

Телеведущий рассказал в своем telegram-канале, что вышел из себя на съемках «Вечера с Владимиром Соловьевым», пишет ura.ru. По его словам, гнев вызвал «либеральный бред про нашу историю», однако при этом журналист не уточнил, кто именно виноват в его истерике.

Владимир Соловьев. ok.ru/vrsolovievofficial

В начале апреля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Корейба обвинил СССР в бездействии в начале Второй мировой войны. После этих слов телеведущий прогнал польского коллегу из студии.

Позднее Соловьев заявил, что Корейба больше не станет гостем его шоу.

Опрос

Между тем телеведущий государственного канала Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).