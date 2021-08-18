Террористы «Талибана» заявили о хороших отношениях с Россией и Поднебесной

Пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухейл Шахин заявил телеканалу Sky News об отсутствии финансовой поддержки «Талибана» (группировка запрещена в РФ) со стороны Пакистана, Китая или России, но пояснил, что талибы «имеют хорошие отношения с ними», передает РИА Новости .

«Мы посещали Китай и также Россию… „Талибан“ — политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают», — сказал Шахин.

При этом он отметил, что у талибов нет «союзников как таковых».

Шахин также отметил, что талибы не будут атаковать силы США в Афганистане, однако Вашингтон должен полностью вывести свой контингент из страны, пишет bfm.ru. При этом он напомнил, что США нарушили договоренности с «Талибаном», достигнутые в Дохе в феврале 2020 года, и сдвинули срок вывода войск на 11 сентября 2021 года.

Между тем Пекин и Москва подготовились к смене власти в Кабуле, полагает Der Tagesspiegel. По мнению издания, страны стремятся к близости к новым правителям и извлекают выгоду из слабости Америки.

В афганской столице в настоящее время открыты дипломатические представительства только трех стран — Пакистана, Китая и России.

Талибы после разговора с министром иностранных дел КНР заявили, что надеются на то, что Китай сможет играть более значительную экономическую роль в Афганистане в будущем.

Афганистан по-прежнему имеет стратегическое значение для Кремля — ​​не в последнюю очередь для того, чтобы набирать очки в геополитическом споре с США, указывает издание.

Евросоюз и 67 стран подготовили совместное заявление, в котором говорится, что те, кто взял власть в Афганистане, несут ответственность за защиту человеческих жизней.

России среди подписантов заявления не фигурирует.

Талибы в Москве

8 июля делегация «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) прилетала в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».