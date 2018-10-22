Томенко призвал коллег в новом правительстве спокойно относиться к комментариям о статусе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал коллег по правительству спокойно относиться к комментариям относительно кадровых изменений в кабинете министров. Свое мнение по этому поводу он высказал 22 октября в конце заседания правительства, посвященного проекту бюджета на 2019 год.

Глава региона подчеркнул: значение имеют только официальные формулировки и документы.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Все решения, принятые мною, сориентированы на те задачи, которые ставятся на федеральном уровне президентом нашей страны, и направлены на максимально возможное повышение эффективности нашей совместной работы. Ко всем формулировкам, которые идут в комментариях и в вольном переводе, что кто-то понижен, а кто-то повышен в статусе, прошу относиться спокойно. Все органы власти наделены или будут наделены полномочиями, которые станут в полной мере служить интересам жителей Алтайского края. Это главное в нашей работе.

22 октября Томенко назначил 14 из 21 членов правительства края, то есть две трети. По закону, это числа достаточно, чтобы кабинет министров был признан сформированным. Так или иначе, некоторые из новых назначенцев действительно выросли в статусе. Скажем, Павел Дитятев был замминистра, а стал вице-премьером и министром. Елена Безрукова, возглавлявшая управление по культуре, теперь стала профильным министром.