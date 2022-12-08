Топ 5 женщин, которые возглавляют свою страну на посту президента в 2022 году

Цай Инвень называют «азиатской Меркель» за твердый характер, упрямство и практичность. Особенно эти качества проявились в период пандемии — за ее действиями следил весь мир.
Впервые на пост президента ее избрали в 2016 году. После окончания срока ее избрали на второй четырехлетний срок подряд. Дата окончания действия полномочий — январь 2024 год.
Что интересно, изначально Цай Инвень мечтала о карьере археолога или историка. Но родители настояли на профессии юриста. Цай училась в Корнеллском университете США, а затем в Лондоне.
Халима Якоб, как и Дина Болуарте, стала первой женщиной-президентом в своей стране.
Однако ее должность носит скорее представительский характер. Большая часть полномочий принадлежит кабинету министров и премьеру.
Халима тоже юрист по образованию. У нее почетная степень доктора права Национального университета Сингапура.
Также у президента большая семья — пятеро детей и любящий муж.
Зузана Чапутова известна своей либеральной политикой. Одним из самых заметных достижений Чапутовой стало закрытие незаконной свалки в городе Пезинок неподалеку от Братиславы.
Журналист Андрей Колесников отметил, что люди выбрали Чапутову, потому что хотели перемен и справедливости:
«В сухом остатке феномен Чапутовой — это ответ на желание перемен и справедливости, на новое лицо в политике, пришедшее не сверху, не снизу, а оттуда, где есть доказательства той самой защиты справедливости».
Зузана, как и ее коллеги, окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.
Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских эмигрантов. Она начала политическую карьеру во Франции.
В 1992 году Саломе была первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО, а в 1993 году — заместителем французского постоянного представителя в Европейском Союзе.
Президент очень образована и свободно владеет шестью языками: грузинским, французским, русским, английским, немецким и итальянским.
Каталин Новак вступила в должность 10 мая 2022 года.
Она получила экономическое, а позже юридическое образование и изучала право в Париже.
В своей политике она придерживается традиционных семейных ценностей и написала более 50 научных статей на эту тему.
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