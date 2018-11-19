Трамп оценил себя как президента США на пять с плюсом

Президент США Дональд Трамп поставил «отлично с плюсом» своей деятельности на посту главы государства за почти два года пребывания у власти. Американский лидер поделился таким мнением в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье, сообщил ТАСС.

Дональд Трамп заявил, что «делает отличную работу» на своем посту. В качестве примера он привел резкий рост экономики страны, а также прогресс в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

Президент США постоянно испытывает сомнения в правильности принятых решений и при необходимости старается скорректировать недочеты. «Я совершал вещи, в которых мне хотелось избрать иной путь, но затем вы меняете курс и возвращаетесь к этому снова. Вы стабилизируете его», — пояснил президент США.

Сожаление президент выразил по поводу решения не посещать Арлингтонское национальное кладбище в минувший День ветеранов: «Я должен был это сделать». За этот поступок он подвергся критике, потому что нарушил традицию и не возложил венок к могиле Неизвестного солдата, как делали его предшественники в этот день.

У него не было запланировано публичных мероприятий в Вашингтоне в минувший понедельник, когда американцы отмечали этот общенациональный праздник. «Я был чрезвычайно занят из-за телефонных звонков», — пояснил американский лидер.

Трампу понадобилось время, чтобы освоиться в Белом доме и начать чувствовать себя в нем комфортно. «Я ощущаю себя здесь очень комфортно. На это ушло некоторое время, и это своего рода невероятная вещь. Вам говорят, что вы являетесь президентом Соединенных Штатов, и я говорю «вау», — продолжал глава государства, признав, что ему потребовалось опять же время, чтобы преодолеть в себе подобные настроения.

Он признался, что ему нравится сталкивать лбами сотрудников Белого дома. «В Белом доме работают замечательные люди, заслуги которых признаются в недостаточной степени. У меня имеются невероятно талантливые люди. Я беседую с ними и иногда сталкиваю их друг с другом, и мне это нравится», — признал Трамп.

Интервью длилось около часа. Президент США устроил экскурсию по помещениям Белого дома, показав, в частности, Овальный кабинет и рабочий письменный стол, за которым в свое время работал 35-й президент США Джон Кеннеди. По словам Трампа, неповторимая обстановка Овального кабинета неизменно производит глубокое впечатление на президентов и глав правительств зарубежных государств, а также на руководителей крупнейших транснациональных компаний.

Трамп уже не в первый раз ставит высокую оценку своей деятельности. В апреле 2017 года он поставил своей администрации оценку «отлично» за первые 100 дней пребывания у власти. В прошлом году республиканец также поставил себе «10 из 10» за ликвидацию последствий ураганов в Пуэрто-Рико.