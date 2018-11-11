В Германии раскрыли заговор военных, которые собирались убить неугодных политиков

В Германии Федеральное управление уголовной полиции раскрыло заговор немецких военных, которые готовили политические убийства, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Focus.

Группировка состояла из военнослужащих бундесвера, спецназовцев и членов ассоциации элитных солдат Uniter. Участники заговора готовили так называемый «день икс», когда они собрали бы неугодных политиков «в одном месте с целью их физического устранения».

«Известия» со ссылкой на газету Daily Mail сообщают, что группа состояла из 200 неонацистских заговорщиков. Кроме убийства политических лидеров и активистов, заговорщики планировали устроить бойню среди мигрантов.

Среди предполагаемых жертв называют министра иностранных дел Хайко Мааса, лидера партии «Зеленые» Клаудию Рот и бывшего президента страны Йоахима Гаука.