Глава ПФР рассказал, как выживают пенсионеры в Германии

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о пенсионерах в Германии и о том, как они копят деньги на банковских счетах, пишут « Известия ».

Он ответил на вопрос журналиста о возможности такого же образа жизни для пожилых россиян, как у европейцев.

Глава ПФР привел конкретные данные: в 2014 году государственная пенсия немцев составляла 1050 евро для западных территорий и 950 евро — для восточных земель. По его словам, сегодня немцы получают на 200 евро больше.

«На эти деньги, конечно, не попутешествуешь. При этом коммунальные услуги там стоят совершенно других денег, а с пенсии платится подоходный налог», — добавил руководитель ПФР.

Он рассказал, что граждане Германии используют все возможности для увеличения пенсий: например, дополнительное страхование жизни.

«В Европе активно копят деньги на счетах», — сказал Дроздов.

К моменту выхода на пенсию дети уже живут отдельно, поэтому появляется возможность сдать в аренду или продать свободное жилье. Так европейский пенсионер выходит на 60−70% своего привычного заработка, пишет ura.ru.

«Поэтому, если грамотно вести свою личную пенсионную программу, будет обеспечена комфортная старость. Но при этом необходимы условия — стабильность экономики и национальной валюты», — пришел к выводу глава ПФР. И порекомендовал начать задумываться о будущей пенсии уже при выходе на первую в жизни работу.

Также Дроздов заявлял, что у ПФР нет дворцов.

Ранее сообщалось, что средний доход работающих пенсионеров составляет 46 тыс. рублей, к такому выводу пришел Сбербанк, проанализировав потребительское поведение россиян пенсионного возраста.