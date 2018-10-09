Глава ПФР рассказал, как выживают пенсионеры в Германии

Он ответил на вопрос журналиста о возможности такого же образа жизни для пожилых россиян, как у европейцев.
Глава ПФР привел конкретные данные: в 2014 году государственная пенсия немцев составляла 1050 евро для западных территорий и 950 евро — для восточных земель. По его словам, сегодня немцы получают на 200 евро больше.
«На эти деньги, конечно, не попутешествуешь. При этом коммунальные услуги там стоят совершенно других денег, а с пенсии платится подоходный налог», — добавил руководитель ПФР.
Он рассказал, что граждане Германии используют все возможности для увеличения пенсий: например, дополнительное страхование жизни.
«В Европе активно копят деньги на счетах», — сказал Дроздов.
К моменту выхода на пенсию дети уже живут отдельно, поэтому появляется возможность сдать в аренду или продать свободное жилье. Так европейский пенсионер выходит на 60−70% своего привычного заработка, пишет ura.ru.
«Поэтому, если грамотно вести свою личную пенсионную программу, будет обеспечена комфортная старость. Но при этом необходимы условия — стабильность экономики и национальной валюты», — пришел к выводу глава ПФР. И порекомендовал начать задумываться о будущей пенсии уже при выходе на первую в жизни работу.
Также Дроздов заявлял, что у ПФР нет дворцов.
Ранее сообщалось, что средний доход работающих пенсионеров составляет 46 тыс. рублей, к такому выводу пришел Сбербанк, проанализировав потребительское поведение россиян пенсионного возраста.