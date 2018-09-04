Зачем на Алтай приезжает крупный инвестор из Германии

5 сентября Барнаул посетит руководитель крупнейшего в России холдинга по производству молока «ЭкоНива» Штефан Дюрр. В этот день он встретится с врио губернатора Виктором Томенко. «ЭкоНива» рассматривает варианты создания на Алтае масштабного производства.

Заходит по крупному

Как сообщил altapress.ru врио заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, речь идет о строительстве в регионе животноводческого комплекса с поголовьем дойного стада в 3−4 тысячи голов.

Для этого власти готовы предложить инвестору две площадки в Тальменском районе. Одну — непосредственно под комплекс, другую — для развития растениеводства. Около 5 тысяч га «ЭкоНиве» может понадобиться для производства собственных кормов. Один из участков инвесторы уже осмотрели. Осенью его могут начать осваивать.

Александр Лукьянов,

врио заместителя председателя правительства Алтайского края:

Наше главное условие — все произведенное молоко «ЭкоНива» должна перерабатывать на территории края. Обсуждается вопрос по производству сыров и сливочного масла. Какое направление в итоге выберет агрохолдинг, пока не известно.

В Тальменском районе у «ЭкоНивы» есть варианты развития на уже имеющейся базе. Как рассказали altapress.ru источники, близкие к ситуации, «Внешэкономбанк», банкротящий местный свинокомплекс «Алтаймясопром», существенно сбросил ценник на его активы и не против прихода федерального игрока.

Коровы. Олег Богданов

В последнее время затормозился в Тальменском районе еще один проект. Компания «Казачья станица» пару лет назад начала здесь строить откормочные площадки для развития мясного скотоводства. Однако из-за нехватки финансирования проект поставили «на паузу».

Какой вариант в итоге выберет сама «ЭкоНива» станет известно в ближайшие дни. 5 сентября в правительстве региона подпишут соглашение, в котором обозначат параметры будущего проекта и гарантии обеих сторон.

Расторопные соседи

Это не первая попытка крупного инвестора зайти в Алтайский край. По словам Александра Лукьянова, переговоры со Штефаном Дюрром руководство региона провело еще четыре года назад на московской выставке «Золотая осень». Но тогда главного молочника страны не устроил уровень потребительского спроса в нашем регионе и от строительства животноводческого комплекса на Алтае «ЭкоНива» отказалась.

Инициативу перехватили расторопные соседи. Сейчас в Маслянинском районе Новосибирской области уже работает молочное производство компании, строится перерабатывающий завод. Первую продукцию здесь планируют получить в 2020 году.

На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!» Олег Богданов

В мае директор проекта по строительству завода Роман Рыбалко сообщил ТАСС, что на предприятии будут выпускать твердые и полутвердые сыры, творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко под марками «Академия молочных наук», «Большая перемена» и специальную сыворотку для производства детского питания.

Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей.

Что из себя представляет «ЭкоНива»

В 2017 году холдинг «ЭкоНива» стал крупнейшим в России производителей молока. Сельхозпредприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях, контролируя более 385,7 тыс. га сельхозземель. Общее стадо КРС «ЭкоНивы» к 1 июля насчитывало свыше 110,5 тыс. животных, в том числе 51,8 тыс. дойных коров, сообщает «Агроинвестор».

В последние годы «ЭкоНива» активно инвестирует как в строительство новых комплексов и перерабатывающих предприятий, так и в покупку активов. Сейчас компания готовится запустить четыре фермы. Это позволят увеличить надои на 410 тонн молока в сутки. Также идет строительство еще 10 площадок, рассчитанных на 33 тыс голов КРС. Их ввод запланирован на 2018−2019 годы.

Теленок и коровы. Животноводство. СС0

Буквально на днях стало известно, что акционеры Ekosem-Agrar, материнской компании холдинга «ЭкоНива», объявили об изменении организационно-правовой формы компании на акционерное общество. Таким образом немецкое руководство планирует привлечь дополнительное финансирование своих проектов, в том числе и за счет размещения акций на бирже (IPO).

Пять фактов о Штефане Дюрре

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/