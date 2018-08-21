Трамп рассказал, в чем России нужно сотрудничать с США

Если Россия будет сотрудничать с США, то Дональд Трамп снимет со страны санкции. Об этом президент Соединенных штатов заявил в интервью «Рейтер», сообщили РИА «Новости».

Американский президент заявил, что он рассмотрит снятие ограничительных мер с России, если Москва сделает шаги для совместной работы с Вашингтоном по вопросам Сирии и Украины.

В США действует против России большое количество санкций. Часть их накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять. Другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом «О противодействии противникам Америки через санкции» и не могут быть сняты без согласия законодательного органа.

Очередной пакет санкций должен вступить в силу 22 августа. Речь в первую очередь идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Они были введены 8 августа из-за предположительного использования Россией химического оружия в Солсбери, где в марте, по утверждению британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения не признает.