Центризбирком опубликовал итоги распределения мандатов в Госдуме

- «Единая Россия» получит 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам),
- КПРФ — 57 (48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам),
- «Справедливая Россия — за правду» — 27 (19 и восемь соответственно),
- ЛДПР — 21 (19 и два),
- «Новые люди» — 13 (все — по федеральным спискам).
По одному депутату от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы прошли по одномандатным округам и пять кресел достались самовыдвиженцам.
Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%)
Официальные итоги выборов планируют подвести 24 сентября.