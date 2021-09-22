22 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Центризбирком опубликовал итоги распределения мандатов в Госдуме

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные данные о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму, пишет РИА Новости.

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru
  • «Единая Россия» получит 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам),
  • КПРФ — 57 (48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам),
  • «Справедливая Россия — за правду» — 27 (19 и восемь соответственно),
  • ЛДПР — 21 (19 и два),
  • «Новые люди» — 13 (все — по федеральным спискам).

По одному депутату от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы прошли по одномандатным округам и пять кресел достались самовыдвиженцам.

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%)

Официальные итоги выборов планируют подвести 24 сентября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость