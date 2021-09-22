Центризбирком опубликовал итоги распределения мандатов в Госдуме

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные данные о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму, пишет РИА Новости .

«Единая Россия» получит 324 мандата ( 126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам),

126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам), КПРФ — 57 ( 48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам),

48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам), «Справедливая Россия — за правду» — 27 ( 19 и восемь соответственно),

19 и восемь соответственно), ЛДПР — 21 ( 19 и два),

19 и два), «Новые люди» — 13 ( все — по федеральным спискам).

По одному депутату от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы прошли по одномандатным округам и пять кресел достались самовыдвиженцам.

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%)

Официальные итоги выборов планируют подвести 24 сентября.