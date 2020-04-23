Слишком много болтает. Центробанк написал кляузу на бывшего советника Путина

ЦБ направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, сообщил «Инетрфаксу» источник.

Регулятор попросил чиновников сдерживать информационную активность бывшего советника Владимира Путина на время пандемии коронавируса, пишет Forbes. <На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и призвал ввести налог на операции с иностранными валютами в целях борьбы со спекулянтами >.

«Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля», — говорилось в документе с презентацией Глазьева, в которой министр предложил реализовать ряд стабилизационных мер.

ЦБ считает, что обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России».

Регулятор предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.

А Глазьев считает, что впадении курса рубля виноват и Банк России, который не «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты».