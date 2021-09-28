Турки перебросили войска в Сирию накануне встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Усиление военного присутствия произошло накануне встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами РФ и Ирана.

Переговоры Путина и Эрдогана, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября.

Тысячи военных сейчас сосредоточены к югу от Идлиба, передает Daily Sabah. Таким образом Анкара готовится к потенциальной наземной операции сирийской армии.

В Турции заметили усиление наступления режима Башара Асада и «поддерживающей его России» на северо-западную провинцию Идлиб, где сосредоточены силы оппозиции, пишет «Росбалт».

Турецкие войска обстреляли российский вертолет зенитными ракетами на окраине провинции Хасеке в Сирии.

Ранее о непризнании Турцией вхождения Крыма в состав России заявил Эрдоган на Генассамблее ООН. Также Эрдоган призвал Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.