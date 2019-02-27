У «боевого самолета Путина» обнаружили две серьезные проблемы

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 предполагается передать в ВКС РФ уже в этом году. Между тем специалисты обнаружили у российского самолета — в западных СМИ его называют «боевым самолетом Путина» — две серьезных проблемы, одна из которых касается его двигателя.

Главная трудность для серийного производства самолета связана с задержкой в создании двигателя второго этапа («Изделие 30»), который позволит машине перемещаться на сверхзвуковой скорости в бесфорсажном режиме,, следует из заключения издания The National Interest.

Именно из-за серьезных проблем с задержкой его создания, качества самолета далеки от тех, которые позволили бы ему получить превосходство над другими боевыми самолетами пятого поколения. С чем именно связаны проблемы с созданием нового двигателя, пока неизвестно. Но специалисты предположили, что первые серийные Су-57 будут оснащаться двигателями первого этапа, в связи с чем, и интерес к этим боевым самолетам оказался низким даже со стороны Минобороны РФ.

Второй ключевой проблемой, названной специалистами издания The National Interest, является недостаточное финансирование, которое привело не только к тому, что истребитель Су-57 так и не появился на вооружении России в намеченные сроки, но и стал быстро дорожать. Это, в свою очередь, стало одной из причин отказа Индии от этих боевых самолетов, пишет avia.pro.

Российские специалисты утверждают, что у Су-57 появится возможность раскрыть свой потенциал.

Западная пресса окрестила Су-57 «боевыми самолетами Путина».

Самолет-невидимка?

Су-57 (до августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50) — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий стелс.

ВВС Индии в 2012 году планировали закупать Су-57 по цене 100 млн долларов за самолет. Однако уже в апреле 2018 года ВВС Индии вышли из проекта из-за значительных задержек в разработке машины, увеличении стоимости и больших сомнений в технологических возможностях тяжелого истребителя, в частности по ключевому для истребителя пятого поколения параметру — малозаметности (технология стелс).

Впервые истребитель Су-57 поднялся в воздух в 2010 году.