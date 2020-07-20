«У нас его просто отняли». Навальный закрывает Фонд борьбы с коррупцией

Алексей Навальный закрывает «Фонд борьбы с коррупцией», но намеревается открыть новое юрлицо. Об этом политик сообщил в своем блоге, объяснив решение о закрытии некоммерческой организации проигранным иском на 29 млн рублей.

Речь идет об иске от компании «Московский школьник», которую Навальный связывает с бизнесменом Евгением Пригожиным. Суд обязал ФБК, Алексея Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 млн рублей компенсации за распространение сведений, не соответствующих действительности.

«Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество», — пишет Алексей Навальный.

Как сообщает РБК, в Банке данных исполнительных производств ФССП указано, что 7 июля ведомством было возбуждено исполнительное производство № 50841/20/77039-ИП по взысканию с ФБК более 29,2 млн рублей плюс исполнительского сбора в размере более 2 млн рублей.

«У нас уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет. Нам дорого наше название, но, как я много раз говорил, ФБК — это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает», — написал Навальный.

«Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», — говорится в заявлении Навального. Однако после того, как собственники организации закроют расчетный счет, ФБК потеряет 7607 подписчиков, перечисляющих ежемесячные платежи.