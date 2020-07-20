Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

«У нас его просто отняли». Навальный закрывает Фонд борьбы с коррупцией

Алексей Навальный закрывает «Фонд борьбы с коррупцией», но намеревается открыть новое юрлицо. Об этом политик сообщил в своем блоге, объяснив решение о закрытии некоммерческой организации проигранным иском на 29 млн рублей.

Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года.
Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года.
Евгений Фельдман для проекта „Это Навальный“

Речь идет об иске от компании «Московский школьник», которую Навальный связывает с бизнесменом Евгением Пригожиным. Суд обязал ФБК, Алексея Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 млн рублей компенсации за распространение сведений, не соответствующих действительности.

«Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество», — пишет Алексей Навальный.

Как сообщает РБК, в Банке данных исполнительных производств ФССП указано, что 7 июля ведомством было возбуждено исполнительное производство № 50841/20/77039-ИП по взысканию с ФБК более 29,2 млн рублей плюс исполнительского сбора в размере более 2 млн рублей.

«У нас уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет. Нам дорого наше название, но, как я много раз говорил, ФБК — это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает», — написал Навальный.

«Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», — говорится в заявлении Навального. Однако после того, как собственники организации закроют расчетный счет, ФБК потеряет 7607 подписчиков, перечисляющих ежемесячные платежи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость