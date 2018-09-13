11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль. Так он ответил на расследование ФБК о случае коррупции в Росгвардии. На следующий день в соцсетях пользователи начали вызывать Золотова на разные поединки, а в Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе.

За что Золотов вызвал Навального на дуэль?

23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Картошечка Росгвардии», пишет РБК. Там говорится об увеличении цены ряда продуктов, которые закупают для питания бойцов Росгвардии. Цены изменились после выхода постановления правительства об эксклюзивном праве мясокомбината «Дружба народов» на поставки для Росгвардии. Например, капуста подорожала с 14 рублей 96 копеек до 46 рублей 78 копеек.

Что ответил Навальный?

Виктор Золотов «ответил» Навальному в тот момент, когда его оппонент отбывает 30 суток административного ареста.

Юлия Навальная, жена оппозиционера, обвинила главу Росгвардии в трусости, потому что обращение ее муж сейчас «не может не то что ответить, а даже посмотреть», пишет Медуза. Супруга подчеркнула, что Навальный ответит, когда выйдет на свободу.

Алексей Навальный. Скриншот видео navalny.com/p/5684

#ЗолотовЧеллендж: как в соцсетях вызывают Золотова на поединки

В своем обращении Виктор Золотов пообещал сделать из Алексея Навального на поединке «хорошую, сочную отбивную», цитирует Медуза.

А если вы еще раз допустите оскорбительный тон в адрес моей семьи — я вытру о вас ноги и устрою шоу с показом для всего личного состава. Не будите лихо, господин Навальный.

Участники флешмоба обращают внимание на неравное положение дуэлянтов. В соцсетях пользователи стали вызывать главу Росгвардии на состязание в разных областях, где они хороши: на заплыв, на ЕГЭ, в крестики-нолики. Еще предложили выяснить, кто дольше протянет на одном горохе.

На заявление главы Росгвардии отреагировали в Кремле и в ФБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает заявление генерала угрозой физической расправы над Навальным. Фонд борьбы с коррупцией заявил, что готов отвечать в суде за информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии.

В Сети шутят по поводу заявленного поединка, оценивают дуэлянтов по разным параметрам и сравнивают этот конфликт со ссорой Тимати и Хабиба Нурмагомедова. Кого-то речь генерала армии вдохновила на создание мемов.

Поединок. Олег Богданов

Что за дуэльный кодекс и какие там правила?

12 сентября депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект дуэльного кодекса Российской Федерации. Основные положения кодекса строятся на нескольких базовых принципах:

дуэль должна происходить только между равными;

оскорбление может быть нанесено только равным равному;

при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком;

между гражданами дуэль возможна , «но является аномалией , не отвечая своему назначению».

Медуза рассказала, что законопроект почти дословно скопирован из книги Василия Дурасова «Дуэльный кодекс» 1912 года. Дворян заменили на государственных и муниципальных служащих, разночинцев назвали гражданами, и пр. А для статьи, регулирующей «продолжительность схваток и перерывов при периодической дуэли», использовали книгу историка Алексея Вострикова «Книга о русской дуэли».

При этом, отмечает издание, в тексте законопроекта появились опечатки, которых не было в оригиналах.