Мужчина укусил бойца Росгвардии за бедро и получил два года «строгача»

Инцидент произошел 25 апреля. Будущий отец находился в пьяном состоянии, хулиганил, поэтому медики вызвали правоохранителей.
Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, 29-летний бузотер набросился на них с кулаками.
Устроил дебош в перинатальном центре и укусил сотрудника Росгвардии за бедро 29-летний житель Ульяновска, решивший в пьяном виде навестить беременную жену.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 августа 2018 г.
Приговором суда Максим Буданов приговорен к 2 годам колонии строгого режима pic.twitter.com/SXojMuyS3v
В процессе борьбы мужчина повалил одного из бойцов на пол, нанес ему еще несколько ударов руками по плечу и укусил за правое бедро, пишет Lenta.ru.
Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).