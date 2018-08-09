Читайте нас в соцсетях
9 августа
Новости
Вся лента
Происшествия
106

Мужчина укусил бойца Росгвардии за бедро и получил два года «строгача»

Житель Ульяновска приговорен судом к двум годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника Росгвардии во время дебоша в перинатальном центре, куда пришел навестить беременную жену, сообщает ТамТам-канал.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

Инцидент произошел 25 апреля. Будущий отец находился в пьяном состоянии, хулиганил, поэтому медики вызвали правоохранителей.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, 29-летний бузотер набросился на них с кулаками.

В процессе борьбы мужчина повалил одного из бойцов на пол, нанес ему еще несколько ударов руками по плечу и укусил за правое бедро, пишет Lenta.ru.

Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA