Мужчина укусил бойца Росгвардии за бедро и получил два года «строгача»

Житель Ульяновска приговорен судом к двум годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника Росгвардии во время дебоша в перинатальном центре, куда пришел навестить беременную жену, сообщает ТамТам -канал.

Инцидент произошел 25 апреля. Будущий отец находился в пьяном состоянии, хулиганил, поэтому медики вызвали правоохранителей.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, 29-летний бузотер набросился на них с кулаками.

Устроил дебош в перинатальном центре и укусил сотрудника Росгвардии за бедро 29-летний житель Ульяновска, решивший в пьяном виде навестить беременную жену.



Приговором суда Максим Буданов приговорен к 2 годам колонии строгого режима pic.twitter.com/SXojMuyS3v — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 августа 2018 г.

В процессе борьбы мужчина повалил одного из бойцов на пол, нанес ему еще несколько ударов руками по плечу и укусил за правое бедро, пишет Lenta.ru.

Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).