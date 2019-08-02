Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

У семьи чиновницы, курирующей московские выборы, нашли недвижимость на 6,5 млрд рублей

Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллиарды рублей, продавая городскую недвижимость фирмам, подконтрольным ее семье. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, пишет «Медуза».

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Наталья Сергунина с 2011 по 2018 годы курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. Согласно расследованию ФБК, за это время несколько старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых был муж сестры чиновницы. На месте большинства из этих зданий впоследствии построили гостиницы.

По данным ФБК, общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Сергуниной — 6,5 млрд рублей. Это элитные квартиры и пентхаусы в Москве, дорогие автомобили, рестораны, а также поместье в Австрии.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией нашел у Владимира Соловьева автомобиль Maybach и вторую виллу неподалеку от итальянского озера Комо,

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость