У семьи чиновницы, курирующей московские выборы, нашли недвижимость на 6,5 млрд рублей

Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллиарды рублей, продавая городскую недвижимость фирмам, подконтрольным ее семье. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, пишет «Медуза».

Наталья Сергунина с 2011 по 2018 годы курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. Согласно расследованию ФБК, за это время несколько старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых был муж сестры чиновницы. На месте большинства из этих зданий впоследствии построили гостиницы.

По данным ФБК, общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Сергуниной — 6,5 млрд рублей. Это элитные квартиры и пентхаусы в Москве, дорогие автомобили, рестораны, а также поместье в Австрии.

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