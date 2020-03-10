«У такой страны нет будущего». Оппозиция хочет митинговать против обнуления президентских сроков

Представитель незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» объявил, что организаторы считают недопустимым переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки.

Они призывают присоединиться к митингу все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания. «Речь фактически идет об узурпации власти Владимиром Путиным. У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего», — сказал Фомин.

Заявку на митинг подали представители незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия», незарегистрированной «Партии перемен» и «Команды Егора Жукова».

Поправки в Конституцию приняла Госдума 10 марта. Одна из поправок дает возможность Владимиру Путину участвовать в выборах на пост президента в четвертый и пятый раз.